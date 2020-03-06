Чумак стал и. о. генпрокурора — СМИ. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n134780-chumak-stal-i-o-genprokurora-smi.html

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Виктор Чумак будет временно исполнять обязанности генерального прокурора в Украине вместо Руслана Рябошапки, который возглавлял Офис генпрокурора до вчерашнего дня, пока не был уволен парламентом.

О временном повышении замгенпрокурора и главного военного прокурора Чумака сегодня сообщило ZN.UA со ссылкой на собеседника в Офисе генпрокурора.

По данным источника, первый заместитель Рябошапки Виталий Касько также уходит в отставку.

Рябошапка был уволен вчера на внеочередном заседании Верховной Рады. «За» его увольнение отдали свои голоса 263 нардепа.

Нового генпрокурора могут назначить на следующей неделе. В качестве альтернативы Рябошапке рассматривается замглавы комитета по правоохранительной деятельности, нардеп от «Слуги народа» Сергей Ионушас, который ранее был юристом «Квартала 95». Вчера также появилась информация, что заменить Рябошапку может нынешний руководитель Госбюро расследований Ирина Венедиктова.

Чумак был назначен главным военным прокурором — заместителем генпрокурора Украины в сентябре 2019 года. До этого он был народным депутатом в Раде седьмого и восьмого созывов, избирался по киевскому округу № 214. На последних президентских выборах Чумак возглавлял избирательный штаб кандидата Анатолия Гриценко.

В 2000 году Чумак возглавлял управление правового обеспечения Госкомитета по делам охраны государственной границы Украины. В 2004 году работал в Международном центре перспективных исследований, а в 2010 году создал Украинский институт публичной политики.