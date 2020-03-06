Дела против Порошенко: суд обязал ГБР закрыть производство в отношении канала Прямой и открыть против Дубинского, скриншот видео

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Пятый президент Украины Петр Порошенко прибыл утром 6 марта на допрос в Госбюро расследований. Его адвокаты получили сегодня утром в Шевченковском райсуде решение о закрытии одного из уголовных производств, которое открыло против него ГБР.

Речь идет о неуплате налогов и отмывании денег при продаже-покупке канала «Прямой», сообщается в трансляции из-под офиса бюро.

Кроме того, суд, по словам Порошенко, обязал ГБР открыть дело против нардепа Александра Дубинского («Слуга народа») о заведомо ложном сообщении о преступлении.

В суде рассматриваются также несколько других заявлений об отводов в других производствах, но следователи ГБР, по словам адвокатов Порошенко, не приходят на заседания.

Напомним, что ГБР расследует покупку «Прямого» и, в частности, возможное уклонение от уплаты налогов и отмывании денег во время этой операции. «Прямой» — информационный телеканал, еще со времен президентской избирательной кампании последовательно поддерживал Порошенко. Его официальным владельцем является бывший депутат парламента от Партии регионов Владимир Макеенко, который в 2017 году приобрел его у структур, близких к окружению Виктора Януковича.

СМИ ставили под сомнение способность Макеенко осуществить такое дорогостоящее приобретение и называли настоящим владельцем «Прямого» лично Порошенко. Сам экс-президент подобные обвинения отрицал.

Ранее «Ракурс» сообщал, что Киевский апелляционный суд отказался рассматривать жалобу адвокатов экс-президента Петра Порошенко относительно принудительного привода на допрос в Государственное бюро расследований.

Вчера во время увольнения в Раде генпрокурора Руслана Рябошапки нардеп Максим Бужанский назвал его «прокурором Порошенко».