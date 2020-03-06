Справи Порошенка: суд зобов'язав ДБР закрити справу щодо каналу Прямий" і відкрити провадження проти Дубінського, скріншот відео

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П’ятий президент України Петро Порошенко прибув уранці 6 березня на допит у Держбюро розслідувань. Його адвокати отримали сьогодні вранці у Шевченківському райсуді отримали щодо закриття одного із кримінальних проваджень, яке відкрило проти нього ДБР.

Йдеться про несплата податків і відмивання грошей під час продажу-купівлі каналу «Прямий», повідомляється у трансляції з-під офісу бюро.

Крім того, суд, за словами Порошенка, ухвалив зобов’язати ДБР відкрити справу проти нардепа Олександра Дубінського («Слуга народу») про завідомо неправдиве повідомлення про злочин.

У суді розглядаються також кілька інших заяв щодо відводів в інших провадженнях, але слідчі ДБР, за словами адвокатів Порошенка, не приходять на засідання.

Нагадаємо, що ДБР розслідує купівлю «Прямого» і, зокрема, можливе ухилення від сплати податків і відмивання грошей під час цієї операції. «Прямий» — інформаційний телеканал, ще з часів президентської виборчої кампанії послідовно підтримував Порошенка. Його офіційним власником є колишній депутат парламенту від Партії регіонів Володимир Макеєнко, який у 2017 році придбав його у структур, що пов’язують з оточенням Віктора Януковича.

ЗМІ ставили під сумнів здатність Макеєнка здійснити таке дороге придбання і називали справжнім власником «Прямого» особисто Порошенка. Сам екс-президент подібні звинувачення заперечував.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Київський апеляційний суд відмовився розглядати скаргу адвокатів екс-президента Петра Порошенка щодо примусового приводу на допит в Державне бюро розслідувань.

Учора під час звільнення у Раді генпрокурора Руслана Рябошапки нардеп Максим Бужанський назвав його «прокурором Порошенка».