Денис Шмигаль. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n134778-konstruktyvna-spivpracya-ukrayiny-z-mvf-bude-prodovjena-shmygal.html

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що оновлення уряду означає проведення ще більш якісних і швидких реформ в Україні. Одночасно з цим, Шмигаль повідомив, що уряд буде проводити розмірену фіскальну політику і продовжить конструктивну співпрацю з Міжнародним валютним фондом, а також з іншими кредиторами України.

Шмигаль стверджує, що робота нового уряду буде сконцентрована на підвищенні добробуту простих українців і досягненні стабільного економічного зростання, повідомляє прес-служба Кабміну.

Прем'єр-міністр також доповнив, що новий уряд готовий до нових викликів і буде просувати реформи, необхідні для вступу до Євросоюзу.

Подібні заяви прем'єр-міністра чомусь нагадують рядки пісеньки зі старого фільму «Не бійся, я з тобою»:

В іншому війна відсталому, Стародавньому і безглуздому, Щоб з цього часу по-новому, Залишалося все по-старому.

Необхідно нагадати, що вчора, 5 березня, відбулося перше засідання нового уряду, яке було присвячено кадровим питанням. Також було прийнято рішення про посилення оперативного штабу по боротьбі з коронавірусом в Україні.