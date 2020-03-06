Денис Шмыгать. Фото: Цензор.НЕТ

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что обновление правительства означает проведение еще более качественных и быстрых реформ в Украине. Одновременно с этим, Шмыгаль сообщил, что правительство будет проводить размеренную фискальную политику и продолжит конструктивное сотрудничество с Международным валютным фондом, а также с другими кредиторами Украины.

Шмыгаль утверждает, что работа нового правительства будет сконцентрирована на повышении благосостояния простых украинцев и достижении стабильного экономического роста, сообщает пресс-служба Кабмина.

Премьер-министр также дополнил, что новое правительство готово к новым вызовам и будет продвигать реформы, необходимые для вступления в Евросоюз.

Подобные заявления премьер-министра почему-то напоминают строки песенки из старого фильма «Не бойся, я с тобой»:

В остальном война отсталому, Древнему и бестолковому, Чтобы с этих пор по-новому, Оставалось все по-старому.

Необходимо напомнить, что вчера, 5 марта, состоялось первое заседание нового правительства, которое было посвящено кадровым вопросам. Также было принято решение об усилении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Украине.