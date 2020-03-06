Конструктивное сотрудничество Украины с МВФ будет продолжено — Шмыгальhttps://racurs.ua/n134778-konstruktivnoe-sotrudnichestvo-ukrainy-s-mvf-budet-prodoljeno-shmygal.htmlРакурс
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что обновление правительства означает проведение еще более качественных и быстрых реформ в Украине. Одновременно с этим, Шмыгаль сообщил, что правительство будет проводить размеренную фискальную политику и продолжит конструктивное сотрудничество с Международным валютным фондом, а также с другими кредиторами Украины.
Шмыгаль утверждает, что работа нового правительства будет сконцентрирована на повышении благосостояния простых украинцев и достижении стабильного экономического роста, сообщает пресс-служба Кабмина.
Премьер-министр также дополнил, что новое правительство готово к новым вызовам и будет продвигать реформы, необходимые для вступления в Евросоюз.
Подобные заявления премьер-министра почему-то напоминают строки песенки из старого фильма «Не бойся, я с тобой»:
В остальном война отсталому,
Древнему и бестолковому,
Чтобы с этих пор по-новому,
Оставалось все по-старому.
Необходимо напомнить, что вчера, 5 марта, состоялось первое заседание нового правительства, которое было посвящено кадровым вопросам. Также было принято решение об усилении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Украине.