Шмыгаль о задачах нового Кабмина: Нужно пересмотреть бюджет на 2020 год

https://racurs.ua/n134686-shmygal-my-doljny-peresmotret-budjet-na-2020-god.html

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Денис Шмыгаль, представление на назначение которого новым премьер-министром Украины сегодня внес президент Владимир Зеленский, выступил в Верховной Раде с короткой речью о состоянии экономики Украины и планах правительства на будущее.

Должность премьер-министра — не просто честь, но и ответственность… Есть разные причины, почему я сейчас нахожусь за парламентской трибуной. Это кризис, это экономическое падение, риски, состояние промышленности, медицины, социальной защиты населения, вопросы энергетической безопасности… Можно долго перечислять причины падения и искать виновных. Но сегодня у нас просто нет времени на вопрос «кто виноват?». Мы должны ответить на вопрос: что делать? Есть ряд вызовов, над которыми надо работать немедленно… Считаю, что мы должны пересмотреть бюджет на 2020 год в части увеличения пенсий для простых украинцев. Есть расходы, которые мы должны уменьшить, к примеру, зарплаты чиновников и министров нового правительства, — отметил Шмыгаль.

Также Шмыгаль напомнил, что правительство не имеет права отворачиваться от шахтеров. Он отметил, что большинство людей из его окружения, когда услышали новость о его возможном назначении главой Кабмина, спрашивали: «зачем тебе это надо» и «приветствовать тебя или сочувствовать».

Во время своего выступления Шмыгаль отдельно сосредоточился на борьбе с коронавирусом в Украине.

Необходима комплексная программа на случай распространения коронавируса… Украинцы должны видеть и знать, что государство их защищает, — сказал Шмыгаль.

Напомним, 4 марта народные избранники собрались на внеочередное вечернее пленарное заседание Верховной Рады, которое созвал президент Владимир Зеленский. Парламентарии выслушали выступления главы государства и главы Кабмина Алексея Гончарука, после чего отправили премьер-министра в отставку.