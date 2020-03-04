Увольнении Гончарука в Слуге народа связали с коронавирусом. Фото: opentv.media

https://racurs.ua/n134685-koronavirus-i-ekonomicheskiy-krizis-v-sluge-naroda-obyasnili-speshku-s-uvolneniem-goncharuka.html

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Увольнение премьер-министра Алексея Гончарука в Верховной Раде связали с опасностью распространения коронавируса.

Переформатировать Кабинет министров нужно было быстро еще и потому, что существует угроза мирового экономического кризиса. Об этом 4 марта заявила народный депутат из «Слуги народа» Ирина Верещук в комментарии «Громадському».

У нас нет времени, у нас есть действительно угроза мирового экономического кризиса, в нас есть угроза коронавируса, затягивать время невозможно, — заявила парламентарий.

По словам Верещук, народные депутаты были довольны разговором с будущим главой Кабинета министров Денисом Шмыгалем. Она отметила, что фракция «Слуги народа» в большинстве проголосовала за его кандидатуру, поскольку Шмыгаль «имеет полноту доверия».

Нардеп выразила уверенность, что сегодня Верховная Рада назначит нескольких членов правительства. Возможно, что свободными останутся должности министров образования, агропромышленного комплекса и культуры. Сегодня парламент не будет голосовать и за первого вице-премьера и вице-премьера по экономическому блоку. Кроме этого, «не сейчас, а впоследствии» планируют разделить на два ведомства Министерство энергетики и защиты окружающей среды.

Напомним, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Решение об отставке Гончарука поддержало 353 народных депутата.