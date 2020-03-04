Звільнення Гончарука у Слузі народу пов’язали з коронавірусом. Фото: opentv.media

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Звільнення прем'єр-міністра Олексія Гончарука у Верховній Раді пов’язали із небезпекою поширення коронавірусу.

Переформатувати Кабінет міністрів потрібно було швидко ще й тому, що існує загроза світової економічної кризи. Про це 4 березня заявила народний депутат з «Слуги народу» Ірина Верещук у коментарі «Громадському».

У нас немає часу, в нас є дійсно загроза кризи економічної світової, в нас є загроза коронавірусу, затягувати час неможливо, — заявила парламентар.

За словами Верещук, народні депутати були задоволені розмовою з майбутнім очільником Кабінету міністрів Денисом Шмигалем. Вона відзначила, що фракція «Слуги народу» у більшості проголосувала за його кандидатуру, оскільки Шмигаль «має повноту довіри».

Нардеп висловила впевненість, що сьогодні Верховна Рада призначить тих членів уряду, в яких депутати точно упевнені. Можливо, що вільнимизалишаться посади міністрів освіти, агропромислового комплексу та культури. Сьогодні парламент не голосуватиме й за першого віце-прем'єра та віце-прем'єра з економічного блоку. Крім цього, «не зараз, а згодом» планують розділити на два відомства Міністерство енергетики та захисту довкілля.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Рішення щодо відставки Гончарука підтримало 353 народних депутати.