Задержанного арестовали на 40 суток, фото: пресс-служба прокуратуры города Киева

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Ракурс

«Вора в законе» Кобу Шемазашвили, также известного как «Коба Руставский», суд арестовал на 40 суток.

Шемазашвили разыскивает Испания за преступления, совершенные на территории этой страны, он будет находиться в Киевском следственном изоляторе до решения вопроса об экстрадиции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

46-летний Шемазашвили находится с 2016 года в международном розыске. Его подозревают в причастности к отмыванию средств и попытке убийства.

Задержали криминального авторитета 1 марта в одном из частных домов Дарницкого района Киева, где он скрывался, использовал меры конспирации. Отмечается, что задержанный также имел охранника.

Напомним, в феврале этого года в Запорожье возле его дома зарезали криминального авторитета по кличке «Сарван». Он получил ножевое ранение грудной клетки, в результате чего скончался в автомобиле скорой помощи.