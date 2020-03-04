Затриманого заарештували на 40 діб, фото: прес-служба прокуратури міста Києва

https://racurs.ua/ua/n134684-u-kyievi-areshtuvaly-rozshukuvanogo-ispaniieu-zlodiya-v-zakoni.html

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«Злодія в законі» Кобу Шемазашвілі, також відомого як «Коба Руставський», суд заарештував на 40 діб.

Шемазашвілі розшукує Іспанія за злочини, вчинені на території цієї країни, він перебуватиме у Київському слідчому ізоляторі до вирішення питання щодо екстрадиції. Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

46-річний Шемазашвілі перебуває з 2016 року в міжнародному розшуку. Його підозрюють у причетності до відмивання коштів та спробі вбивства.

Затримали кримінального авторитета 1 березня в одному з приватних будинків Дарницького району Києва, де він переховувався, використовував заходи конспірації. Зазначається, що затриманий також мав охоронця.

Нагадаємо, в лютому цього року в Запоріжжі біля його будинку зарізали кримінального авторитета на кличку «Сарван». Він отримав ножове поранення грудної клітини, в результаті чого помер в автомобілі швидкої допомоги.