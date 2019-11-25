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Ракурс
На Київщині затримали кримінального авторитета. Фото: Нацполіція

Спецпідрозділ КОРД затримав на Київщині кримінального авторитета та його поплічників (ФОТО, ВІДЕО)

25 лис 2019, 16:55
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У Борисполі Київської області бійці спецпідрозділу КОРД затримали кримінального авторитета та його «помічників».

Троє зловмисників у листопаді 2018 року жорстко битами побили в нічному клубі чоловіка. Після інциденту слідчі Бориспільського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Про це 25 листопада прес-служба Головного управління Національної поліції в Київської області.

Зловмисників затримали за місцем проживання. Під час обшуків у помешканнях поліцейські виявили та вилучили різноманітні ножі, металеву біту, мачете.

Ватажком бандитів виявився раніше судимий 49-річний житель Борисполя, кримінальний авторитет. Зловмисник користувався посвідченням представника ЗМІ. Його «правою рукою» був неодноразово судимий 35-річний житель міста Переяслав-Хмельницький. Третій затриманий фігурант — 34 — річний житель Борисполя, який теж має вплив на криміногенну ситуацію.

Затриманим правоохоронці оголосили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

На Київщині затримали кримінального авторитета. Фото: Нацполіція

На Київщині затримали кримінального авторитета. Фото: Нацполіція

На Київщині затримали кримінального авторитета. Фото: Нацполіція

На Київщині затримали кримінального авторитета. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 12 листопада в аеропорту Одеси правоохоронці затримали російського кримінального «авторитета» Єгора Єсіна. Він намагався потрапити на територію України за підробленими документами.

Джерело: Ракурс


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