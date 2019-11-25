На Киевщине задержали криминального авторитета. Фото: Нацполиция

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В Борисполе Киевской области бойцы спецподразделения КОРД задержали криминального авторитета и его «помощников».

Трое злоумышленников в ноябре 2018 года жестко битами избили в ночном клубе мужчину. После инцидента следователи Бориспольского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Об этом 25 ноября пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Злоумышленников задержали по месту жительства. Во время обысков в помещениях полицейские обнаружили и изъяли различные ножи, металлическую биту, мачете.

Главарем бандитов оказался ранее судимый 49-летний житель Борисполя, криминальный авторитет. Злоумышленник пользовался удостоверением представителя СМИ. Его «правой рукой» был неоднократно судимый 35-летний житель города Переяслав-Хмельницкий. Третий задержанный фигурант — 34 — летний житель Борисполя, который тоже имеет влияние на криминогенную ситуацию.

Задержанным правоохранители объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 12 ноября в аэропорту Одессы правоохранители задержали российского криминального «авторитета» Егора Есина. Он пытался попасть на территорию Украины по поддельным документам.