Уже третье: очередной «умный» город построят в Японии. Фото: «Умный» город

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Ракурс

«Умный» город полностью на возобновляемой энергетике построят в Японии уже к концу 2020 года. Он будет похож на предыдущие проекты, но с более узкой специализацией.

У города под названием Суами будет своя специализация. Все объекты в нем будут связаны с отраслью медицины и здоровья, сообщается на сайте компании Panasonic.

Суами будет расположен в северной части Осаки и состоять из нескольких многоэтажек на 365 квартир и апартаментов. «Умный» город будет укомплектован оздоровительным центром, комплексом для постоянного проживания пожилых людей, а также торгово-офисный центром и парком.

Жители этого города смогут получать консультативную и непосредственную медицинскую поддержку. На основе алгоритмов поведенческого анализа система будет анализировать малейшие отклонения в обычных действиях жителей города. Особенно тех, которые могут свидетельствовать о начале различных заболеваний.

Единая система видеомониторинга с высоким разрешением и технологии распознавания объектов позволят предотвращать нарушения правопорядка.

По заявлению разработчиков, Суами будет первым городом страны, потребности которого на 100% будут обеспечиваться возобновляемой энергетикой.

Ранее «Ракурс» сообщал, что группе итальянских и испанских ученых удалось создать необычную футболку. Эта «умная» одежда производит электроэнергию от разницы температур между человеческим телом и окружающей средой.