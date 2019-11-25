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Чергове «розумне» місто побудують в Японії. Фото: «Розумне» місто
«Розумне» місто повністю на відновлюваній енергетиці побудують у Японії (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n129911-vje-tretie-chergove-rozumne-misto-pobuduut-v-yaponiyi-foto.htmlРакурс
«Розумне» місто повністю на відновлюваній енергетиці побудують у Японії вже до кінця 2020 року. Воно буде схоже на попередні проекти, але з вужчою спеціалізацією.
Місто під назвою Суамі матиме свою спеціалізацію: всі об'єкти в ньому будуть пов’язані з галуззю медицини і здоров’я, повідомляється на сайті компанії Panasonic.
Суамі буде розташовано в північній частині Осаки і складатиметься з декількох багатоповерхівок на 365 квартир та апартаментів. «Розумне» місто буде укомплектовано оздоровчим центром, комплексом для постійного проживання людей похилого віку, а також торговельно-офісний центром і парком.
Мешканці цього міста зможуть отримувати консультативну та безпосередню медичну підтримку. На основі алгоритмів поведінкового аналізу, система аналізуватиме найменші відхилення в звичайних діях мешканців міста. Особливо тих, які можуть свідчити про початок різних захворювань.
Єдина система відеомоніторингу з високою роздільною здатністю та технології розпізнавання об'єктів дозволять запобігати порушенням правопорядку.
За заявою розробників, Суамі буде першим містом країни, чиї потреби на 100% забезпечуватимуться відновлювальною енергією.
Раніше «Ракурс» повідомляв, що групі італійських та іспанських вчених вдалося створити незвичайну футболку. Цей «розумний» одяг виробляє електроенергію від різниці температур між людським тілом та навколишнім середовищем.
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