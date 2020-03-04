Президент Володимир Зеленський у Верховній Раді. Фото: 5 канал

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Володимир Зеленський, президент України, не задоволений ситуацією із постійними боргами зарплат шахтарям та справами у вугільній галузі.

Президент наголосив, що вже цього тижня держава направить 650 млн грн на погашення зарплатних боргів перед шахтарями. Гарант не задоволений тим, що йому доводиться особисто втручатися в проблеми вугільної сфери. Про це йшлося у виступі Зеленського під час позачергового засідання парламенту, яке транслювалося на телеканалі ВРУ в інтернеті.

Чесно кажу: це не нормально, але я теж втрутився. Проблема виникла знову. Я знову втрутився. І цього тижня шахтарям буде погашено 650 млн грн боргів. Але я не можу щоразу ставати і психологом для людей, і кризовим менеджером для деяких, і колектором, який вимагає чесно зароблені гроші, і нянькою, — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 25 лютого президент Володимир Зеленський на всеукраїнській нараді працівників вугільної промисловості України заявив, що термін «смотрящий за шахтами» повинен зникнути, як і самі смотрящі. Глава держави зазначив, що «стадія реформування» вугільної промисловості в Україні триває вже 15 років, і це виправдання довгі роки успішно використовували багато чиновників для отримання власної вигоди.