Вугілля України. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2563-vugillya-ukrayiny-jart-prezydenta-abo-po-slidah-margaret-tetcher.html

Ракурс

Алла ЄРЬОМЕНКО

Володимир Зеленський 25 лютого публічно доручив «захистити» вугілля України і запропонував залишити без зарплати весь Кабмін, якщо уряд не виплатить шахтарям борги по зарплатах протягом двох місяців. А Міненергоекології має намір залишити лише чотири рентабельні держшахти з 32, які ще працюють...

Цікаво, поки не стане відомо, що уряд впорався (чи ні) із завданням розрахуватися з шахтарями рівно за два місяці (березень-квітень), то членам Кабміну в цей період також не виплачуватимуть зарплату, як запропонував президент? Або утримають потім? І як це узгоджується з трудовим законодавством?

«Жарт» президента про невиплату зарплат Кабміну всі зможуть оцінити (насамперед шахтарі) наприкінці квітня. Хоча, якщо шахтарям не платять місяцями і уряд, схоже, не бачить в цьому порушень, то міністри вже точно за два місяці без зарплат не дуже схуднуть. Може, хоча б спробують розібратися у вугільних проблемах.

Де взяти гроші

У масштабах країни борги по зарплатах вугільникам держшахт далеко не найбільші і, очевидно, досі не були першими в черзі на виплату. (Наприклад, «Нафтогаз» виставляє рахунок за постачання газу населенню і підприємствам комунальної теплоенергетики за спецобов’язками в сумі близько 74 млрд грн.)

За особливого бажання Кабмін може погасити борги вугільникам коштами зі свого фонду (спецфонду КМУ). Якщо захоче. Або використовуючи кошти держбюджету-2020, в якому передбачено додаткове фінансування статті «Реструктуризація вугільних шахт». З передбаченого мільярда гривень. Залишиться і на реструктуризацію державних вугільних шахт. Зрозуміло, не всіх і не відразу. З огляду на проведений Кабміном аудит вугільних держшахт.

Добре забуте старе

При цьому президент Зеленський вважає, що для вугілля України «повинен бути гарантований ринок збуту і цей ринок — українські ТЕС. Держава повинна захистити українське вугілля, для цього потрібен енергетичний баланс на наступні 10 років». Він доручив міністрові Оржелю скласти енергобаланс на наступні 10 років з урахуванням вугілля, що видобувається в країні, і запропонував створити (відтворити замість існуючого в 90-і Мінвугілля) Держкомітет з вугільної промисловості. Все нове — добре забуте старе, вкотре переконуєшся...

Оржелю скласти десятирічний енергобаланс країни буде непросто, не маючи, за його словами, реального впливу на НАК «Нафтогаз України» і НЕК «Укренерго», які більшою мірою залежать від наглядових рад, ніж від уряду як засновника і єдиного власника. Ба більше, навряд чи міністр енергетики та екології без достатнього досвіду зможе на десятиліття вперед передбачити динаміку цін на енергоринках, в тому числі газу і вугілля. А також зміну не лише ринкових трендів, а й ситуації на енергоринку України загалом, що залежить від варіантів розвитку економіки. І добре знайомих Оржелю планів виробників електроенергії з відновлюваних джерел енергії. Позбавляти главу Міненергоекології заробітної плати до складання десятирічного балансу поки не пропонувалося.

Головне питання в тому, чи готові українські послідовники кардинальної вугільної реформи до більш як десятирічної боротьби і чи здатні забезпечити шахтарям соціальні гарантії та іншу роботу?