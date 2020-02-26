Уголь Украины: «Шутка» президента или по следам Маргарет Тэтчер?

Уголь Украины. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2563-ugol-ukrainy-shutka-prezidenta-ili-po-sledam-margaret-tetcher.html

Ракурс

Алла ЕРЕМЕНКО

Владимир Зеленский 25 февраля публично потребовал «защитить» уголь Украины и предложил оставить без зарплаты весь Кабмин, если правительство не выплатит шахтерам долги по зарплатам в течение двух месяцев. А Минэнергоэкологии намерено оставить только четыре рентабельные госшахты из оставшихся 32…

Интересно, пока не станет известно, что правительство справилось (или нет) с задачей рассчитаться с шахтерами ровно за два месяца (март-апрель), то членам Кабмина в этот период также не будут выплачивать зарплату, как предложил президент? Или удержат потом? И как это согласуется с трудовым законодательством?

«Шутку» президента о невыплате зарплат Кабмину все смогут оценить (прежде всего шахтеры) в конце апреля. Хотя, если шахтерам не платят месяцами и правительство, похоже, не видит в этом нарушений, то министры уж точно за два месяца без зарплат не очень похудеют. Может, хотя бы попробуют разобраться в угольных проблемах.

Где взять деньги

В масштабах страны долги по зарплатам угольщикам госшахт далеко не наибольшие и, очевидно, до сих пор не были первыми в очереди на выплату. (Например, «Нафтогаз» выставляет счет за поставки газа населению и предприятиям коммунальной теплоэнергетики по спецобязательствам в сумме около 74 млрд грн.)

При особом желании Кабмин может погасить долги угольщикам средствами из своего фонда (спецфонда КМУ). Если захочет. Или используя средства госбюджета-2020, в котором предусмотрено дополнительное финансирование статьи «Реструктуризация угольных шахт». Из предусмотренного миллиарда гривен. Останется и на реструктуризацию государственных угольных шахт. Разумеется, не всех и не сразу. Учитывая проведенный Кабмином аудит угольных госшахт.

Хорошо забытое старое

При этом президент Зеленский считает, что для угля Украины «должен быть гарантированный рынок сбыта и этот рынок — украинские ТЭС. Государство должно защитить украинский уголь, для этого нужен энергетический баланс на последующие 10 лет». Он потребовал от министра Оржеля предоставить энергобаланс на последующие 10 лет с учетом угля, добываемого в стране, и предложил создать (воссоздать вместо существовавшего в 90-е Минугля) Госкомитет по угольной промышленности. Все новое — хорошо забытое старое, в который раз убеждаешься…

Оржелю составить десятилетний энергобаланс страны будет непросто, не имея, по его словам, реального влияния на НАК «Нафтогаз Украины» и НЭК «Укрэнерго», которые в большей мере зависят от набсоветов, нежели от правительства как учредителя и единого владельца. Более того, вряд ли министр энергетики и экологии без достаточного опыта сможет на десятилетие вперед предвидеть динамику цен на энергорынках, в том числе газа и угля. А также изменение не только рыночных трендов, но и ситуации на энергорынке Украины в целом, что зависит от вариантов развития экономики. И хорошо знакомых Оржелю планов производителей электроэнергии из возобновляемых источников энергии. Лишать главу Минэнергоэкологии заработной платы до составления десятилетнего баланса пока не предлагалось.

Главный вопрос в том, готовы ли украинские последователи кардинальной угольной реформы к более чем десятилетней борьбе и способны ли обеспечить шахтерам социальные гарантии и другую работу?