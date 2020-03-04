Президент Владимир Зеленский в Верховной Раде. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n134683-ya-ne-mogu-byt-krizisnym-menedjerom-i-nyankoy-zelenskiy-jestko-raskritikoval-otvetstvennyh.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, не доволен ситуацией с постоянными долгами зарплат шахтерам и делами в угольной отрасли.

Президент подчеркнул, что уже на этой неделе государство направит 650 млн грн на погашение зарплатных долгов перед шахтерами. Гарант не доволен тем, что ему приходится лично вмешиваться в проблемы угольной сферы. Об этом шла речь в выступлении Зеленского во время внеочередного заседания парламента, которое транслировалось на телеканале ВРУ в интернете.

Честно говорю: это не нормально, но я тоже вмешался. Проблема возникла снова. Я снова вмешался. И на этой неделе шахтерам будет погашена 650 млн грн долгов. Но я не могу каждый раз становиться и психологом для людей, и кризисным менеджером для некоторых, и коллектором, который требует честно заработанные деньги, и нянькой, — отметил Зеленский.

Напомним, 25 февраля президент Владимир Зеленский на всеукраинском совещании работников угольной промышленности Украины заявил, что термин «смотрящий за шахтами» должен исчезнуть, как и сами смотрящие. Глава государства отметил, что «стадия реформирования» угольной промышленности в Украине длится уже 15 лет, и это оправдание долгие годы успешно использовали много чиновников для получения собственной выгоды.