Шмигаль: Ми повинні переглянути бюджет на 2020 рік

https://racurs.ua/ua/n134686-shmygal-my-povynni-pereglyanuty-budjet-na-2020-rik.html

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Денис Шмигаль, подання на призначення якого новим прем'єр-міністром України вніс президент Володимир Зеленський, виступив у Верховній Раді з короткою промовою щодо стану економіки України та планів уряду на майбутнє.

Посада прем'єр-міністра — не просто честь, а й відповідальність… Є різні причини. Чому я зараз знаходжуся за парламентською трибуною. Це криза, це економічне падіння, ризики, стан промисловості, медицини, соціального захисту населення, питання енергетичної безпеки… Можна довго перераховувати причини падіння і шукати крайніх. Але сьогодні у нас просто немає часу на запитання «хто винен?». Ми маємо відповісти на запитання: що робити? Є ряд викликів, над якими треба працювати негайно… Вважаю, що ми повинні переглянути бюджет на 2020 рік у частині збільшення пенсій для простих українців. Є видатки, які ми повинні зменшити, зокрема, зарплати високопосадовцям і міністрам нового уряду, — зазначив Шмигаль.

Також Шмигаль нагадав, що уряд не має права відвертатися від шахтарів. Він зауважив, що більшість людей з його оточення, коли почули новину про його можливе призначення главою уряду, запитували: «навіщо тобі це треба» і «чи вітати тебе, чи співчувати».

Під час свого виступу Шмигаль окремо зосередився на боротьбі з коронавірусом в Україні. Має бути комплексна програма на випадок поширення коронавірусу… Українці мають бачити і знати, що держава їх захищає, — сказав Шмигаль.

Нагадаємо, 4 березня народні обранці зібралися на позачергове вечірнє пленарне засідання Верховної Ради, яке скликав президент Володимир Зеленський. Парламентарі вислухали виступи глави держави та очільника Кабміну Олексія Гончарука, після чого відправили прем'єр-міністра у відставку.