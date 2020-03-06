В мире продолжается вспышка нового коронавируса SARS-CoV-2

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Во Всемирной организации по охране здоровья (ВОЗ) обеспокоены тем, что некоторые страны не принимают достаточно усилий для борьбы со вспышкой нового коронавируса SARS-CoV-2.

Принятые некоторыми странами меры не соответствуют уровню угрозы, с которым столкнулась отрасль здравоохранения. Об этом глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейес во время брифинга в штаб-квартире организации в Женеве, сообщает CNBC.

Эта эпидемия является угрозой для каждой страны, богатой и бедной, — подчеркнул Гебрейес.

Он добавил, что даже страны с высоким уровнем дохода должны «ожидать сюрпризов».

Эпидемию можно откинуть назад, но только при скоординированном и всеобъемлющем подходе с участием всего государственного аппарата, — заявил глава ВОЗ. — Мы призываем каждую страну действовать быстро, масштабно и решительно.

Это не тренировка, не время сдаваться, не время для оправданий. Это время для того, чтобы снять все преграды, — резюмировал Гебрейес.

В целом количество случаев выявления коронавируса в мире уже превысило 98,1 тыс. человек, более 3,3 тыс. человек умерли, более 55 тыс. — вылечились.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, из-за распространения коронавируса в Черновицкой области решили закрыть школы, детсады и высшие учебные заведения.