У світі триває спалах нового коронавірусу SARS-CoV-2

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У Всесвітній організації з охорони здоров’я (ВООЗ) стурбовані тим, що деякі країни не вживають достатньо зусиль для боротьби зі спалахом нового коронавірусу SARS-CoV-2.

Вжиті деякими країнами заходи не відповідають рівню загрози, з яким зіткнулася галузь охорони здоров’я. Про це очільник ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєс під час брифінгу в штаб-квартирі організації в Женеві, повідомляє CNBC.

Ця епідемія є загрозою для кожної країни, багатої та бідної, — наголосив Гебрейєс.

Він додав, що навіть країни з високим рівнем доходу повинні «очікувати сюрпризів».

Епідемію можна відкинути назад, але тільки при скоординованому та всеосяжному підході за участю всього державного апарату, — заявив очільник ВООЗ. — Ми закликаємо кожну країну діяти швидко, масштабно і рішуче.

Це не тренування, не час здаватися, не час для виправдань. Це час для того, щоб зняти всі перепони, — резюмував Гебрейєс.

Загалом кількість випадків виявлення коронавірусу у світі вже перевищила 98,1 тис. осіб, понад 3,3 тис. людей померли, понад 55 тис. — вилікувалися.

«Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)».

Нагадаємо, через поширення коронавірусу у Чернівецькій області вирішили закрити школи, дитсадки та вищі навчальні заклади.