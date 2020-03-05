Новий уряд займеться передусім коронавірусом — результати першого засідання, фото — Твіттер КМУ

https://racurs.ua/ua/n134761-novyy-uryad-zaymetsya-peredusim-koronavirusom-rezultaty-pershogo-zasidannya.html

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Новий Кабінет міністрів України сьогодні провів перше засідання. Прес-служба КМУ називає його установчим.

Міністрів, яких вчора обрала Рада, зібрав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Засідання було присвячено підготовчим та технічним кадровим питанням. Шмигаль попросив уряд «швидко увійти у темп».

На наступне чергове засідання Кабміну ми вже сьогодні готуємо ті рішення, які відображають озвучені мною вчора в парламенті тези — від впровадження реформ до готовності країни до можливого спалаху коронавірусу, — заявив Шмигаль.

На першому засіданні нового уряду ухвалено рішення про підсилення оперативного штабу з питань запобігання занесенню та поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV.

Нагадаємо, що уряд Рада призначила вчора, 4 березня. Наразі у ньому є чотири вакантні посади.