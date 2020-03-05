Новый Кабмин: правительство займется прежде всего коронавирусом, фото — Твиттер КМУ

https://racurs.ua/n134761-novoe-pravitelstvo-zaymetsya-prejde-vsego-koronavirusom-rezultaty-pervogo-zasedaniya.html

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Новый Кабинет министров Украины сегодня провел первое заседание. Пресс-служба КМУ называет его учредительным.

Министров, которых вчера выбрала Рада, собрал премьер-министр Денис Шмыгаль. Заседание было посвящено подготовительным и техническим кадровым вопросам. Шмыгаль попросил правительство «быстро войти в темп».

На следующее очередное заседание Кабмина мы уже сегодня готовим те решения, которые отражают озвучены мной вчера в парламенте тезиса — от реформ до готовности страны к возможной вспышке коронавируса, — заявил Шмыгаль.

На первом заседании нового правительства принято решение об усилении оперативного штаба по предупреждению заноса и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

Напомним, что правительство Рада назначила вчера, 4 марта. Пока в нем есть четыре вакантные должности.