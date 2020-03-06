Бактерии провоцируют кашель, чтобы распространяться

https://racurs.ua/n134770-bakterii-tuberkuleza-namerenno-provociruut-kashel-u-bolnyh-uchenye.html

Ракурс

Бактерии, вызывающие туберкулез легких, способствуют своему собственном распространению, производя молекулу, которая провоцирует у больных кашель.

Эта молекула приводит к раздражению соответствующих нейронов в организме. К такому выводу пришли ученые из Техасского университета (США) в результате лабораторных экспериментов, сообщает пресс-служба вуза.

Ведущая гипотеза о причинах кашля при туберкулезе заключалась в том, что он вызван воспалением, к которому приводит инфекция.

Исследователи в ходе экспериментов над морскими свинками определили, что кашель провоцирует микобактериальная жировая молекула, известная как сульфолипид-1 (SL-1).

Так, у здоровых морских свинок, которым вводили SL-1, также возникал кашель. В то же время у животных, которых инфицировали модифицированными бактериями туберкулеза, не производящими SL-1, несмотря на наличие всех симптомов болезни, кашель не возникал.

По мнению ученых, это открытие может помочь найти новые пути предотвращения распространения туберкулеза, который ежегодно приводит к смерти более 1,5 млн человек в мире.

Если исследования покажут, что подавление кашля не является вредным для инфицированных людей, ученые, возможно, смогут разработать способ предотвращения передачи болезни путем или противодействия влиянию SL-1, или предотвращения ее образования бактериями, — отмечают ученые.

Кроме того, эта молекула может стать основой для препаратов, которые будут провоцировать кашель у больных, которым это необходимо (например, для очищения легких от слизи).

Напомним, в прошлом году американские ученые установили, что грибы могут помочь в борьбе с туберкулезом.