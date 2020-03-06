Бактерії провокують кашель, щоб поширюватися

https://racurs.ua/ua/n134770-bakteriyi-tuberkulozu-navmysno-provokuut-kashel-u-hvoryh-ucheni.html

Ракурс

Бактерії, що спричиняють туберкульоз легенів, сприяють своєму власному поширенню, виробляючи молекулу, яка провокує у хворих кашель.

Ця молекула призводить до подразнення відповідних нейронів в організмі. Такого висновку дійшли учені з Техаського університету (США) за результатами лабораторних експериментів, повідомляє прес-служба вишу.

Провідна гіпотеза щодо причин кашлю при туберкульозі полягала в тому, що він спричинений запаленням, до яких призводить інфекція.

Дослідники в результаті експериментів над морськими свинками визначили, що кашель провокує мікобактеріальна жирова молекула, відома як сульфоліпід-1 (SL-1).

Так, у здорових морських свинок, яким вводили SL-1, також виникав кашель. Водночас у тварин, яких інфікували модифікованими бактеріями туберкульозу, котрі не виробляють SL-1, попри наявність усіх інших симптомів хвороби, кашель не виникав.

На думку вчених, це відкриття може допомогти знайти нові шляхи запобігання поширенню туберкульозу, який щороку спричиняє смерть понад 1,5 млн людей у світі.

Якщо дослідження покажуть, що придушення кашлю не є шкідливим для інфікованих людей, вчені, можливо, зможуть розробити спосіб запобігання передачі хвороби шляхом або протидії впливу SL-1, або запобігання її утворенню бактеріями, — наголошують учені.

Крім того, ця молекула може стати основою для препаратів, котрі провокуватимуть кашель у хворих, котрим це необхідно (наприклад, для очищення легенів від слизу).

Нагадаємо, торік американські вчені встановили, що гриби можуть допомогти в боротьбі з туберкульозом.