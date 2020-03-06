Страхова медицина та "еволюція" реформи: Ємець пояснив, що робитиме у МОЗ, фото — twitter.com/uapopcorn

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Новий очільник Міністерства охорони здоров’я України Ілля Ємець розповів про перші кроки на посаді.

Ємець вважає пріоритетом роботи запровадження страхової медицини в Україні, а також заявив про необхідність «еволюції медичної реформи».

Щодо останньої тези, то міністр має на меті досягнення таких результатів змін, щоб вони «задовольнили і пацієнтів, і лікарів». Ємець під час виступу на телеканалі «1+1» розповів, що найголовніша частина реформи в охороні здоров’я — це спеціалізована медична допомога.

У ній багато аспектів, але ми маємо вирішити перше — це страхова медицина. Зобов’язані зараз якнайскоріше сказати, що громадянин України має право на страхову медицину, — заявив Ємець.

Він заперечив інформацію про можливу ліквідацію Національної служби здоров’я.Саме за її посередництвом Ємець має на меті запроваджувати страхову медицину.

Національна служба здоров’я — тільки назву і функції поміняти. Це має бути страховий поліс спочатку базового рівня, потім — другого, а далі — третього, — пояснив міністр.

Він також вважає, що ідеальний варіант проведення медреформи — це коли пацієнт і медик повинні бути, «будемо так казати, не проти реформи».

Якщо хоч один із них буде проти, ніякої реформи не буде. Тому моє завдання зараз зробити деяку еволюцію в реформі та зробити так, щоб і пацієнт, і лікар були задоволені, — розповів новий очільник МОЗ під час ток-шоу.

Нагадаємо, що Ємця 4 березня затвердили на чолі МОЗ під час позачергового засідання, на якому відправили у відставку на вимогу президента уряд Олексія Гончарука і затвердили на чолі нового Кабміну Дениса Шмигаля.