Курйоз в Слузі народу: Арахамія підтвердив дзвінок Богдана із «листування» Рябошапки в Раді, фото — ДТ

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Ракурс

Голова фракції монобільшості «Слуга народу» Давід Арахамія підтвердив, що розмовляв з колишнім очільником Офісу президента Андрієм Богданом під час відставки генпрокурора Руслана Рябошапки, яка відбулася вчора у Раді.

Напередодні видання «Страна» опублікувало листування Рябошапки, яке зафіксували під час його перебування у парламенті. Він зокрема, начебто писав, що «Вова (президент Володимир Зеленський — „Ракурс“) так вирішив і дав команду».

Арахамія вчора під час ток-шоу на каналі «1+1» підтвердив, що екс-керівник Офісу президента телефонував йому, аби з’ясувати, чому «Слуга народу» відставляє генпрокурора. Арахамія у кулуарах програми «Право на владу» сказав, Богдан «телефонував і питав про мою позицію щодо звільнення пана Рябошапки».

Арахамія пояснив, що не має претензій до чесності та намірів Рябошапки, але вважає, що «він не впорався і не впорається». Керівник фракції СН спростував те, що Богдан лаяв його за зняття генпрокурора.

Я бачу — всі силовики скаржаться. Прокуратура — це дуже важливий орган, вона порушує справи, вона здійснює процесуальне керівництво, вона їх кваліфікує, закриває. Якщо в нас не буде такої ефективної системи, і я зараз не про пана Рябошапку, взагалі систему, то весна ніколи не прийде, — передає ТСН слова очільника пропрезидентської фракції.

«Страна» опубліковала фото начебто записів Рябошапки у його смартфоні із дівчиною на ім’я «Ксана» і колишнім головою офісу Зеленського Богданом.

Спілкуючись з «Ксаною» колишній генпрокурор України Руслан Рябошапка заявив своїй співрозмовниці про те, що звільнення відбулося за особистим наказом президента.

При цьому, суть листування з Богданом вловити складно. Зокрема, там йдеться про таке:

Рябошапка: Арахамія.

Богдан: П. ди йому дав.

Рябошапка: Вони наговорили дурниць.

Богдан: Дебіли бл… ть погані.

Богдан: Ну шо там у вас?

Рябошапка: А де ти дивишся ТБ?