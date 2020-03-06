Коронавирус: в Киеве усиливают меры по недопущению распространения инфекции

Коронавирус. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n134791-koronavirus-v-kieve-usilivaut-mery-po-nedopuscheniu-rasprostraneniya-infekcii.html

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Коронавирус легче предупредить, чем бороться с эпидемией. Киевская городская государственная администрация решила ввести дополнительные меры, которые позволят свести до минимума риски заражения коронавирусной инфекцией.

Решение об усиление мер по недопущению распространения коронавируса было принято сегодня Постоянной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщается на сайте КГГА.

Ведется работа по своевременному выявлению и изоляции лиц с подозрениями на коронавирус. Все медучреждения города переведены в режим постоянной готовности, а машины скорой помощи должны быть обеспечены аппаратами для вентиляции легких.

Все медучреждения города должны обеспечить противовирусными препаратами, а также средствами индивидуальной защиты. Аптечную сеть обязали в достаточном количестве обеспечить население необходимыми медицинскими препаратами и средствами защиты, которые используются при лечении вирусных заболеваний.

В школах и детских садах начали ежедневно измерять температуру у детей. В аэропортах планируется в ближайшие дни создать дополнительные проверки пассажиров на коронавирус.

В метро усилят процедуры дезинфекции вагонов и станций, а также обеспечат работников метрополитена необходимыми средствами личной гигиены и защиты. Также будет осуществляться ежедневный контроль состояния их здоровья.

Также будут введены усиленные меры по дезинфекции вокзалов, торговых центров, кинотеатров и других мест массового скопления людей.

В общежитиях высших учебных заведений ограничили проведение массовых мероприятий, а также обязали руководство проводить влажные уборки помещений с применением дезинфицирующих средств и систематически проветривать помещения.