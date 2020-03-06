Війна на Донбасі: внаслідок підриву БМП загинув один і поранено трьох українських військових, фото — "Укрінформ"

https://racurs.ua/ua/n134793-na-donbasi-pidirvalasya-ukrayinska-bmp-zagyblyy-i-troie-poranenyh.html

Ракурс

Сьогодні на Донбасі сили операції Об'єднаних сил зазнали втрат. Поблизу Кримського у Луганській області на невідомому вибуховому пристрої підірвалася бойова машина піхоти.

У прес-службі ООС повідомили про загибель в Новоайдарівському районі внаслідок цього інциденту одного військовослужбовця ООС, а також трьох поранених.

Українські захисники отримали мінно-вибухові травми. Усіх їх привезли до медзакладів.

В ООС повідомляли, що вчора внаслідок обстрілів один український захисник отримав поранення та ще двоє військовослужбовців отримали бойове ураження. Про значне загострення «Ракурс» повідомляв 3−4 березня. Тоді війна на Донбасі забрала життя ще одного українського героя, а п’ятеро бійців отримали поранення внаслідок обстрілів позицій українських захисників із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.