Війна на Донбасі: бойовики вели вогонь по мирному населенню в районі Мар’їнки

Війна на Донбасі. Фото: Вчасно

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Війна на Донбасі не тільки забирає життя українських героїв, від обстрілів страждає мирне населення в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Сьогодні проросійські бойовики здійснили черговий теракт проти мирних громадян у районі Мар’їнки.

Ворог вів снайперський вогонь не по позиціях українських військовослужбовців, а по мирному населенню. Вогонь вівся на ураження, повідомляє прес-служба ООС.

На одній із крайніх вулиць Мар’їнки, де більшість будинків повністю зруйновано, під час ворожого обстрілу отримав поранення місцевий житель, який перебував за кермом свого автомобіля.

Поранений чоловік був оперативно евакуйований українськими військовослужбовцями підрозділу ООС із зони обстрілу. Військові медики в безпечному місці надали пораненому першу медичну допомогу. Чоловік був доставлений до найближчого медичного закладу.

У штабі ООС відзначили, що бойовики в порушення норм міжнародного права вели вогонь на ураження по мирному населенню. Так як ворожий снайпер вів обстріл, прикриваючись будинками мирних жителів, наші воїни у відповідь вогонь не відкривали.

За даними української розвідки, в район Мар’їнки часто приїжджають випускники снайперської школи. Тут вони складають іспити і відточують свою майстерність.

У штабі ООС додали, що всі необхідні докази військового злочину будуть представлені у відповідних міжнародних організаціях для притягнення Росії як країни-агресора до відповідальності.