Коронавірус у Чернівцях: стали відомі результати тестів у шістьох госпіталізованих

Коронавірус у Чернівцях. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n134846-koronavirus-u-chernivcyah-staly-vidomi-rezultaty-testiv-u-shistoh-gospitalizovanyh.html

Ракурс

Коронавірус у шістьох із семи госпіталізованих українців у Чернівцях не підтвердився. Про це свідчать результати тестів на зараження SARS-CoV-2.

Про результати аналізів повідомила прес-служба Чернівецької держобладміністрації в Facebook.

Тести проводилися вірусологічною лабораторією Центру громадського здоров’я у Києві. Результати були отримані сьогодні, 7 березня.

Також повідомляється, що коронавірус не був підтверджений у осіб, які контактували з госпіталізованими пацієнтами.

Як раніше писав «Ракурс», сьогодні Чернівецька держобладміністрація повідомила про госпіталізацію ще однієї людини з підозрою на коронавірус, яка нещодавно повернулася в Україну з країни, де були зафіксовані випадки зараження коронавірусною інфекцією.

Таким чином, в Чернівецькій області було госпіталізовано з підозрою на коронавірус сім чоловік, у шістьох із яких SARS-CoV-2 не виявлено.