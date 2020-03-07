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Ракурс
Коронавірус у Чернівцях. Фото: Ракурс

Коронавірус у Чернівцях: стали відомі результати тестів у шістьох госпіталізованих

7 бер 2020, 22:02
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Коронавірус у шістьох із семи госпіталізованих українців у Чернівцях не підтвердився. Про це свідчать результати тестів на зараження SARS-CoV-2.

Про результати аналізів повідомила прес-служба Чернівецької держобладміністрації в Facebook.

Тести проводилися вірусологічною лабораторією Центру громадського здоров’я у Києві. Результати були отримані сьогодні, 7 березня.

Також повідомляється, що коронавірус не був підтверджений у осіб, які контактували з госпіталізованими пацієнтами.

Як раніше писав «Ракурс», сьогодні Чернівецька держобладміністрація повідомила про госпіталізацію ще однієї людини з підозрою на коронавірус, яка нещодавно повернулася в Україну з країни, де були зафіксовані випадки зараження коронавірусною інфекцією.

Таким чином, в Чернівецькій області було госпіталізовано з підозрою на коронавірус сім чоловік, у шістьох із яких SARS-CoV-2 не виявлено.

Джерело: Ракурс


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