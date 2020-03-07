Коронавірус в Україні: ще одна людина госпіталізована з ознаками зараження SARS-CoV-2 у Чернівецькій області

Коронавірус у Чернівцях. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n134838-koronavirus-v-ukrayini-sche-odna-ludyna-gospitalizovana-z-oznakamy-zarajennya-sars-cov-2.html

Ракурс

Коронавірус все ж таки дістався до України і сьогодні у Чернівецькій області госпіталізована ще одна людина з ознаками інфекційного захворювання.

Пацієнт доставлений до обласної клінічної лікарні, повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація у Facebook.

Ситуація ускладнюється тим, що госпіталізована особа нещодавно прибула з країни, де зафіксовані випадки зараження коронавірусом. У повідомленні не уточнюється, із якої саме країни приїхала людина.

Пацієнт перебуває під пильним наглядом медиків.

Карта поширення коронавірусу SARS-CoV-2 (оновлюється).

Як раніше писав «Ракурс», влада Чернівецької області прийняла рішення про закриття шкіл, дитячих садків та вищих навчальних закладів через поширення коронавірусу.