Нові Санжари відпочивають: Зеленського просять на місяць закрити Чернівецьку область

https://racurs.ua/ua/n134806-novi-sanjary-vidpochyvaut-cherez-koronavirus-zelenskogo-prosyat-na-misyac-zakryty-chernivecku.html

Ракурс

Коронавірус у Чернівцях офіційно підтверджено лише в однієї людини, ще кількох перевіряють на наявність інфекції. Тим часом Чернівці й область пропонують ізолювати на місячний карантин.

Відповідна петиція зареєстрована на сайті Офісу президента України. Її автором вказано Володимира Кучеренка.

На момент написання новини петицію про 30-денний карантин у Чернівецькій області підписали 50 осіб. Для розгляду петиції президентом вона має набрати 25 тис. підписів. До завершення голосування залишився 91 день.

У Чернівцях відучора вже запроваджено деякі карантинні заходи, які діятимуть із 6 по 16 березня. Зокрема, в місті рекомендують скасувати масові заходи (концерти, конференції, спортивні події). Обласна комісія техногенно-екологічної безпеки визнала ситуацію з коронавірусом надзвичайною на регіональному рівні.

У школах і вишах Чернівецької області введено карантин до 22 березня включно. Дитячим садочкам також рекомендували призупинити роботу.

Тим часом у Чернівцях госпіталізували ще одного жителя з підозрою на інфікування коронавірусом. Це жінка, яка перебувала в близькому контакті з іншою жінкою, яку ізолювали раніше, повідомив завідувач відділу епідеміологічного нагляду Чернівецького лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я Юрій Падурару.

Пацієнтку вночі доправили до обласної клінічної лікарні з високою температурою та головним болем. Її ізолювали в окремому боксі інфекційного відділення і взяли аналізи на ГРВІ та коронавірус.

Відповідно до закону, в разі запровадження карантину на певній території передбачається обмеження або повне припинення пересування населення, вантажів і транспорту за межі карантинної зони. Також за необхідності встановлюється військова охорона карантинної зони, проводиться активне виявлення інфікованих осіб, їх ізоляція та лікування, а також осіб, які спілкувалися з хворими. Також передбачено проведення необхідних лабораторних досліджень і дезінфекції.

Карантин скасовується після завершення терміну максимального інкубаційного періоду захворювання (з моменту виявлення та ізоляції останнього хворого), якщо за цей час у колективі, який перебуває на карантині, не виникло нових захворювань.