Новые Санжары отдыхают: из-за коронавируса Зеленского просят на месяц закрыть Черновицкую область

https://racurs.ua/n134806-novye-sanjary-otdyhaut-iz-za-koronavirusa-zelenskogo-prosyat-na-mesyac-zakryt-chernovickuu-oblast.html

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Коронавирус в Черновцах официально подтверждено только у одного человека, еще несколько проверяют на наличие инфекции. Между тем Черновцы и область предлагают изолировать на месячный карантин.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Офиса президента Украины. Ее автором указан Владимир Кучеренко.

На момент написания новости петицию о 30-дневном карантине в Черновицкой области подписали 50 человек. Для рассмотрения петиции президентом она должна набрать 25 тыс. подписей. До завершения голосования остался 91 день.

В Черновцах со вчерашнего дня уже введены некоторые карантинные меры, которые будут действовать с 6 по 16 марта. В частности, в городе рекомендуют отменить массовые мероприятия (концерты, конференции, спортивные события). Областная комиссия по техногенно-экологической безопасности признала ситуацию с коронавирусом чрезвычайной на региональном уровне.

В школах и вузах Черновицкой области введен карантин до 22 марта включительно. Детским садикам также рекомендовали приостановить работу.

Между тем в Черновцах госпитализировали еще одного жителя с подозрением на инфицирование коронавирусом. Это женщина, находившаяся в близком контакте с другой женщиной, которую изолировали ранее, сообщил заведующий отделом эпидемиологического надзора Черновицкого лабораторного центра Министерства здравоохранения Юрий Падурару.

Пациентку ночью доставили в областную клиническую больницу с высокой температурой и головной болью. Ее изолировали в отдельном боксе инфекционного отделения и взяли анализы на ОРВИ и коронавирус.

Согласно закону, в случае введения карантина на определенной территории предусматривается ограничение или полное прекращение передвижения населения, грузов и транспорта за пределы карантинной зоны. Также при необходимости устанавливается военная охрана карантинной зоны, проводится активное выявление инфицированных, их изоляция и лечение, а также лиц, общавшихся с больными. Также предусмотрено проведение необходимых лабораторных исследований и дезинфекции.

Карантин отменяется после завершения срока максимального инкубационного периода заболевания (с момента выявления и изоляции последнего больного), если за это время в коллективе, который находится на карантине, не возникло новых заболеваний.