Андрей Таран. Фото: Birmir

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Новый министр обороны Украины Андрей Таран за 2019 год получил зарплату в сумме 313 тыс. грн, 184 тыс. грн пенсии и соцпомощь в размере 10,25 тыс. грн.

Об этом свидетельствуют данные электронной декларации Тарана, с которыми можно ознакомиться на сайте «Декларации».

Также министр обороны имеет 11 счетов в различных банках: по пять счетов в «ПриватБанке» и «Ощадбанке», а также один счет в Bank of America.

Таран владеет квартирой в Киеве площадью 100 кв. м, земельным участком площадью 1198 кв. м в селе Старые Петровцы под Киевом, а также ездит на автомобиле Buick LaCrosse CXL 2013 года выпуска.

Жена министра является владелицей земельного участка в селе Дмитровка Киевской области, площадь которого составляет 1012 кв. м, а также владеет автомобилями Infiniti G35 2007 года выпуска и Mercedes-Benz A 170 CDI 2001 года выпуска.

В декларации Таран указал, что его активы составляют 21 тыс. долл., 5 тыс. евро и чуть больше 16 тыс. грн.

Андрей Таран родился 4 марта 1955 года. Окончил Киевское высшее зенитное ракетное инженерное училище по специальности «военный инженер-радиотехник», а также Военную академию ПВО Сухопутных войск ВСУ по специальности «управление боевыми действиями».

В декабре 2015 года Таран был назначен на должность первого заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ, которую занимал вплоть до апреля 2016 года. В том же году уволен в запас в связи с достижением предельного возраста генеральской службы.

В 2019 году Таран возглавлял избирательный штаб кандидата в президенты Игоря Смешко.