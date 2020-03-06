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В Раду внесли новый законопроект об амнистии. Фото: delfi.lt

Одного мало: «слуга» Фрис подал в Раду новый законопроект об амнистии

6 мар 2020, 16:33
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Закон об амнистии в Украине уже есть, однако «слуге народа» Игорю Фрису этого мало. Он подал в Верховную Раду проект закона «Об амнистии в 2020 году».

Соответствующий законопроект зарегистрирован 6 марта 2020 года под № 3181. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Текст проекта закона, как и пояснительная записка к нему, еще не опубликованы. Поэтому о чем идет речь и чем новый закон будет отличаться от старого, пока что неизвестно.

Главным комитетом для законопроекта определен Комитет по вопросам правоохранительной деятельности. Документ уже был получен парламентом и передан руководству на рассмотрение.

Напомним, закон № 1810-VIII «Об амнистии в 2016 году» вступил в силу 7 сентября 2017 года. Согласно закону, от отбывания наказания в виде лишения свободы и других наказаний освобождаются участники АТО, уголовные дела в отношении которых рассмотрены судами, но приговоры по ним не вступили в законную силу, а также признанные виновными в совершении преступления, которое не является особо тяжким преступлением против жизни и здоровья человека и не является дезертирством, кражей оружия, преднамеренным уничтожением военного имущества.

Как известно, ранее за отмену закона об амнистии участников Революции достоинства выступила исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова.


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