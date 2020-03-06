Кива в Раде: нардеп ОПЗЖ облил кресло Рябошапки и назвал его «мокрым местом», фото — Hyser

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Странный случай снова произошел в Верховной Раде с нардепом фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильей Кивой. Сразу после голосования за выражение недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке Кива подошел к правительственной ложе, в которой несколько минут назад сидел Рябошапка, и минеральной водой облил кресло.

Пару минут назад здесь находился генпрокурор Руслан Рябошапка. Все, что от него осталось, — это мокрое место. Как он мог бороться с преступностью? — прокомментировал видео Кива.

Депутат от ОПЗЖ оценил деятельность Руслана Рябошапки аналогично, как и его коллеги из «Слуги народа». Вчера нардеп СН Максим Бужанский, который и инициировал выражение недоверия генпрокурору, во время выступления в Раде назвал главу Офиса генпрокурора «пустым местом».

Напомним, что Рябошапка не остался на сессию вопросов-ответов от депутатов во время вчерашнего внеочередного заседания парламента. Он выслушал гневный спич Бужанского, выступил сам и со словами «я ухожу, чтобы вернуться» вышел из зала Рады, не дожидаясь голосования.