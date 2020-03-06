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Ионушас рассказал, когда Рада проголосует за нового генпрокурора. Фото: Сергей Ионушас

Ионушас рассказал, когда он сможет заменить Рябошапку

6 мар 2020, 15:59
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Верховная Рада соберется на внеочередное заседание для избрания нового генерального прокурора Украины не ранее 17 марта.

Внеочередное заседание Рады состоится только на следующей пленарной неделе, которая запланирована на 17−20 марта. Об этом сообщил народный депутат от «Слуги народа», а также один из главных кандидатов на пост генерального прокурора Украины Сергей Ионушас, передает «Укринформ».

По словам Ионушаса, следующая неделя, 10−13 марта, посвящена работе комитетов. Поэтому, по его словам, внеочередное заседание для избрания замены Руслана Рябошапки, которого вчера отправили в отставку, состоится только через неделю.

Отметим, следующая пленарная неделя Верховной Рады пройдет с 17 по 20 марта.

Напомним, 5 марта парламент отправил в отставку генерального прокурора Руслана Рябошапку. За такое решение проголосовали 263 народных депутата.


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