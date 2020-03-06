Ионушас рассказал, когда Рада проголосует за нового генпрокурора. Фото: Сергей Ионушас

https://racurs.ua/n134802-ionushas-rasskazal-kogda-on-smojet-zamenit-ryaboshapku.html

Ракурс

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание для избрания нового генерального прокурора Украины не ранее 17 марта.

Внеочередное заседание Рады состоится только на следующей пленарной неделе, которая запланирована на 17−20 марта. Об этом сообщил народный депутат от «Слуги народа», а также один из главных кандидатов на пост генерального прокурора Украины Сергей Ионушас, передает «Укринформ».

По словам Ионушаса, следующая неделя, 10−13 марта, посвящена работе комитетов. Поэтому, по его словам, внеочередное заседание для избрания замены Руслана Рябошапки, которого вчера отправили в отставку, состоится только через неделю.

Отметим, следующая пленарная неделя Верховной Рады пройдет с 17 по 20 марта.

Напомним, 5 марта парламент отправил в отставку генерального прокурора Руслана Рябошапку. За такое решение проголосовали 263 народных депутата.