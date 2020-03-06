Ионушас рассказал, когда он сможет заменить Рябошапкуhttps://racurs.ua/n134802-ionushas-rasskazal-kogda-on-smojet-zamenit-ryaboshapku.htmlРакурс
Верховная Рада соберется на внеочередное заседание для избрания нового генерального прокурора Украины не ранее 17 марта.
Внеочередное заседание Рады состоится только на следующей пленарной неделе, которая запланирована на 17−20 марта. Об этом сообщил народный депутат от «Слуги народа», а также один из главных кандидатов на пост генерального прокурора Украины Сергей Ионушас, передает «Укринформ».
По словам Ионушаса, следующая неделя, 10−13 марта, посвящена работе комитетов. Поэтому, по его словам, внеочередное заседание для избрания замены Руслана Рябошапки, которого вчера отправили в отставку, состоится только через неделю.
Отметим, следующая пленарная неделя Верховной Рады пройдет с 17 по 20 марта.
Напомним, 5 марта парламент отправил в отставку генерального прокурора Руслана Рябошапку. За такое решение проголосовали 263 народных депутата.