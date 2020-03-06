Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Ольга Василевская-Смаглюк. Фото: Эхо Киева

Портнов восстанавливает справедливость в Украине — Василевская-Смаглюк (ВИДЕО)

6 мар 2020, 15:52
999

Нардеп из фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк считает, что бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов делает очень много для восстановления справедливости.

Об этом нардеп заявила во время прямого эфира на телеканале НАШ.

Василевская-Смаглюк сказала, что она благодарна Портнову за то, что он делает нынешней власти неоценимую услугу, пытаясь восстановить справедливость.

Василевская-Смаглюк добавила, что если власть сегодня не находит в себе сил заниматься восстановлением истины и наказания виновных, то она благодарна Портнову за его работу в данном направлении.

Нардеп добавила, что Портнов является профессиональным юристом, который принимал участие в разработке Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Тем не менее, Василевская-Смаглюк считает, что на сегодняшний день нет политической воли, чтобы назначить Портнова руководителем какого-либо государственного органа. Кроме того, нардеп думает, что и сам Портнов не горит желанием возвращаться на госслужбу.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости по теме

Показать больше