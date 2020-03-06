Портнов восстанавливает справедливость в Украине — Василевская-Смаглюк (ВИДЕО)https://racurs.ua/n134801-portnov-vosstanavlivaet-spravedlivost-v-ukraine-vasilevskaya-smagluk-video.htmlРакурс
Нардеп из фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк считает, что бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов делает очень много для восстановления справедливости.
Об этом нардеп заявила во время прямого эфира на телеканале НАШ.
Василевская-Смаглюк сказала, что она благодарна Портнову за то, что он делает нынешней власти неоценимую услугу, пытаясь восстановить справедливость.
Василевская-Смаглюк добавила, что если власть сегодня не находит в себе сил заниматься восстановлением истины и наказания виновных, то она благодарна Портнову за его работу в данном направлении.
Нардеп добавила, что Портнов является профессиональным юристом, который принимал участие в разработке Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Тем не менее, Василевская-Смаглюк считает, что на сегодняшний день нет политической воли, чтобы назначить Портнова руководителем какого-либо государственного органа. Кроме того, нардеп думает, что и сам Портнов не горит желанием возвращаться на госслужбу.