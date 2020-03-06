Шмыгаль выступил за всеукраинский референдум по продаже земли иностранцам. Фото: Депо

https://racurs.ua/n134800-shmygal-vystupil-za-vseukrainskiy-referendum-po-prodaje-zemli-inostrancam.html

Ракурс

Денис Шмыгаль, новый премьер-министр Украины, которого назначили 4 марта, заявил, что вопрос о возможности продажи украинской земли иностранным гражданам и компаниям должны решать украинцы на всеукраинском референдуме.

Шмыгаль подчеркнул, что является сторонником открытого рынка земли, который должен быть цивилизованным и доступным прежде всего для украинских граждан. Об этом премьер заявил во время программы «Право на власть» на «1+1».

Открытие рынка земли, по словам чиновника, должно дать импульс развитию экономики, в частности, фермерства и аграрного комплекса Украины.

Сейчас Верховная Рада рассматривает во втором чтении законопроект № 2178−10 о запуске в Украине рынка земли. На предыдущих заседаниях народные депутаты рассмотрели около 3200 из 4018 поправок к земельному законопроекту.

Земельная реформа предусматривает отмену с 1 октября этого года запрета на продажу сельскохозяйственных земель. Президент Украины Владимир Зеленский обещает провести всеукраинский референдум по поводу права покупки украинских земель иностранцами, но уже после открытия рынка. Оппозиционные силы выступают против снятия моратория на продажу с/х земель.

Напомним, во время упомянутого эфира Шмыгаль также спровоцировал громкий скандал, заявив, что вернет подачу воды с материковой Украины в оккупированный россиянами Крым.