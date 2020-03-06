Шмигаль виступив за всеукраїнський референдум щодо продажу землі іноземцям. Фото: Депо

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Денис Шмигаль, новий прем'єр-міністр України, призначений 4 березня, заявив, що питання можливості продажу української землі іноземним громадянам і компаніям мають вирішувати українці на всеукраїнському референдумі.

Шмигаль наголосив, що є прихильником відкритого ринку землі, який повинен бути цивілізованим і доступним насамперед для українських громадян. Про це прем'єр заявив під час програми «Право на владу» на «1+1».

Відкриття ринку землі, за словами чиновника, має дати поштовх розвитку економіки, зокрема, фермерства й аграрного комплексу України.

Наразі Верховна Рада розглядає в другому читанні законопроект № 2178−10 про запуск в Україні ринку землі. На попередніх засіданнях народні депутати розглянули близько 3200 із 4018 поправок до земельного законопроекту.

Земельна реформа передбачає скасування з 1 жовтня цього року заборони на продаж сільськогосподарських земель. Президент України Володимир Зеленський обіцяє провести всеукраїнський референдум щодо права купівлі українських земель іноземцями, але вже після відкриття ринку. Опозиційні сили виступають проти зняття мораторію на продаж с/г земель.

Нагадаємо, під час згадано ефіру Шмигаль також збурив гучний скандал, заявивши, що поверне подачу води з материкової України до окупованого росіянами Криму.