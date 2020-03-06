Шмигаль і вода в Крим: у соцмережах нагадали, що колабораціонізм - це не деокупація

https://racurs.ua/ua/n134795-kolaboracionizm-ce-ne-deokupaciya-reakciya-socmerej-na-zayavu-shmygalya-pro-vodu-u-krym-foto.html

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Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, під час сьогоднішньої години запитань до уряду у сесійній залі Верховної Ради запевнив, що влада має намір постачати воду до окупованого Криму для українців, які там мешкають. Разом з тим, він переконував, що вода не постачатиметься для промислових та військових об'єктів країни-агресора Росії.

Хоч цистернами, хоч каністрами, хоч бутлями ми маємо це забезпечити. Це наш обов’язок перед нашими українцями, — заявив Шмигаль.

Його слова спричинили шквал критики у користувачів соцмереж, оскільки у разі відновлення водопостачання неможливо буде проконтролювати, на які потреби вона використовуватиметься — окупаційної армії чи гуманітарні.

Після призначення на державну посаду, треба, хоча б місяць, не давати інтерв’ю, а розібратися… Вони ще не були в кабінетах, а вже на ефірах, — зазначають користувачі Фейсбук. То нехай відрами носить воду у Крим, сердобольний! Нові реформи нового уряду! Ще добре крісло не зігрів!, — обурюються інші.

Водночас, у пабліках прихильників чинного президента Володимира Зеленського про відновлення водопостачання до Криму майже не згадують, натомість більше розповідають про візит глави держави на Полтавщину, а також обговорюють тему звільнення генпрокурора Руслана Рябошапки. Прихильники «Зе-команди» таке рішення нардепів схвалюють, називаючи Рябошапку «людиною Порошенка». Окрім цього, вони висловлюють сподівання, що новий очільник Офісу генпрокурора наведе лад та «кине за ґрати колишнього президента і усіх Свинарчуків».

Портнов робить нинішній владі неоціненну послугу. Саме його руками зараз відбувається відновлення справедливості. Люди справді хочуть змін і хочуть справедливості і якщо влада сьогодні не знаходить у собі сил цим займатися, то я дякую Андрію Портнову за його внесок у відновлення справедливості в Україні, — заявила «слуга народу» Василевська-Смаглюк.

Водночас щодо питання відновлення водопостачання на анексований півострів та інших болючих питань аналітики зауважують, що зараз влада «вкидає меседжі і перевіряє реакцію українців».

Кремль підготував Криму роль «непотоплюваного авіаносця» — військової бази, покликаної забезпечити російське домінування не лише у Чорному, а й в Середземному морі… Але ставити ефективність роботи військової інфраструктури геостратегічного значення в залежність від того, піде дощ чи ні, ніхто при здоровому глузді не буде. Тому вся історія з водою — це виключно військове питання. Не гуманітарне, не екологічне, не економічне. А військове. Без дніпровської води військова база в Криму буде вкрай дорога і нестійка. Запитання: з якого переляку Україна повинна допомагати РФ розвивати стратегічну військову інфраструктуру на своїй же окупованій території?, — розмірковують користувачі соцмереж.

Він агресивно сперечався про подачу води аж до кінця ефіру. І штука в чому — виглядало так, що він узагалі не розумів суті питання. Бо почав молоти, що воду варто подавати, бо буде гуманітарна катастрофа для Криму і ми не можемо цього допустити… Прем'єр або реально думав, що подачу води по каналу можна якось відділити — «для цивільних» і «для решти». Або ж спробував прикинутись ідіотом і все чудово розуміє. Арахамія, який незавдовго до цього теж морозив про подачу води в Крим «в обмін на поступки по Донбасу», теж сидів у студії і мовчав, набравши у рот води. Тільки є нюанс: Бутусов пише, що… у лютому Кабмін через Шмигаля шукав проектні контори, які взялися би відновити інфраструктуру постачання води з материкової України до Криму, — пише Роман Кулик. Новий прем'єр Шмигаль, поставлений Єрмаком (як і весь Кабмін), вже на другий день роботи запропонував злити Крим… Навіть не обміняти на сотні ув’язнених українців в Росії і деокупацію Донбасу, а просто відновити подачу води на російські військові бази. Чому б ні? Контингент окупантів становить уже понад 60 тис. осіб. Їм має бути комфортно. Я так розумію, Єрмак зі своїм старим другом росіянином Козаком розставили виключно виконавчі об'єкти на всі посади в українському уряді. І ці об'єкти тепер будуть просто шпарити по методичці Єрмака-Козака… Можливо я помиляюсь. Але здається, що влада обрала ганьбу. Ми тепер міністра оборони призначаємо в Москві. Прем'єр-міністра призначаємо в Москві. Членів Кабміну погоджуємо в Москві. На що це схоже? З першого погляду, на системний підхід: союз президента Зеленського і ОПЗЖ Медведчука виконує програму нової коаліції. Якщо Зеленський вважає, що українське суспільство його в цьому підтримає - це глибока помилка, — пише журналіст Петро Шуклінов.

Він ще заявив, що «Крим — це Україна, а окупант не може нести відповідальність за українців, які там живуть». Почитав би хоч Конвенцію про захист цивільного населення під час війни, там визначено, на кого покладається обов’язок забезпечення населення на окупованій території. Гірше те, що там і міністр закордонних справ назвав повернення води в Крим «інструментом деокупації». Спостерігається генеральна лінія, — пише користувач Віктор Шендибило. Особливо важливо для нового Кабміну повністю підтримувати всі бажання і рішення тих, хто грає Зеленського в своїх інтересах. Тому якщо треба робити заяви, які відразу вбивають рейтинг прем'єра, але їх хоче чути переговорник з Кремлем, то Шмигаль слухняно виконає побажання Єрмака, який сформував цей Кабмін. Замість відстоювання національних інтересів Кабміном ми тепер будемо бачити відстоювання інтересів тих, хто юзає Зеленського. Вони на це вже погодилися, — написав екс-нардеп Борислав Береза. Мене завжди починаючи з 2015 року не покидала думка, що нас всіх почали юзати. Країна показала дулю і багатьом це не сподобалося і нас почали потихеньку запихати назад, в стійло, і Зеленський — це черговий етап цього заштовхування, остаточний і безповоротний, — пише користувач Фейсбук.