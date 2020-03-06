Шмыгаль и вода в Крым: в соцсетях напомнили, что коллаборационизм - это не деоккупация

https://racurs.ua/n134795-kollaboracionizm-eto-ne-deokkupaciya-reakciya-socsetey-na-zayavlenie-shmygalya-o-vode-v-krym.html

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Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, во время сегодняшнего часа вопросов к правительству, выступая в сессионном зале Верховной Рады заверил, что власти намерены поставлять воду в оккупированный Крым для проживающих там украинцев. Вместе с тем, он убеждал, что вода не будет поставляться для промышленных и военных объектов страны-агрессора России.

Хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутылями мы должны это обеспечить. Это наш долг перед нашими украинцами, — заявил Шмыгаль.

Его слова вызвали шквал критики у пользователей соцсетей, поскольку в случае возобновления водоснабжения невозможно будет проконтролировать, на какие нужды ресурс будет использоваться — оккупационной армии или в гуманитарных целях.

После назначения на государственную должность, надо, хотя бы месяц, не давать интервью, а разобраться… Они еще не были в кабинетах, а уже на эфирах, — отмечают пользователи Фейсбук. Пусть ведрами носит воду в Крым, сердобольный! Новые реформы нового правительства! Еще хорошо кресло не согрел!, — возмущаются другие.

В то же время, в пабликах сторонников действующего президента Владимира Зеленского о восстановлении водоснабжения в Крым почти не вспоминают, зато больше говорят о визите главы государства в Полтавскую область, а также обсуждают тему увольнения генпрокурора Руслана Рябошапки. Сторонники «Зе-команды» такое решение нардепов одобряют, называя Рябошапку «человеком Порошенка». Кроме этого, они выражают надежду на то, что новый глава Офиса генпрокурора наведет порядок и «бросит за решетку экс-президента и всех свинарчуков».

Портнов делает нынешней власти неоценимую услугу. Именно его руками сейчас происходит восстановление справедливости. Люди действительно хотят перемен и хотят справедливости и если власть сегодня не находит в себе сил этим заниматься, то я благодарю Андрея Портнова за его вклад в восстановление справедливости в Украине, — заявила «слуга народа» Василевская-Смаглюк.

Однако аналитики отмечают, что сейчас власть «вбрасывает месседжи» о восстановлении водоснабжения на аннексированный полуостров и проверяет реакцию украинцев.

Кремль подготовил Крыму роль «непотопляемого авианосца» — военной базы, призванной обеспечить российское доминирование не только в Черном, но и в Средиземном море… Но ставить эффективность работы военной инфраструктуры геостратегического значения в зависимость от того, пойдет ли дождь или нет, никто в здравом уме не будет. Поэтому вся история с водой — это исключительно военный вопрос. Ни гуманитарной, ни экологический, ни экономический. А военный. Без днепровской воды военная база в Крыму будет крайне неустойчивой и дорогой. Вопрос: с какого перепугу Украина должна помогать РФ развивать стратегическое военную инфраструктуру на своей же оккупированной территории?, — рассуждают пользователи соцсетей.

Он агрессивно спорил о подаче воды до конца эфира. И штука в чем — выглядело так, что он вообще не понимал сути вопроса. Поэтому начал говорить, что воду надо подавать, потому что будет гуманитарная катастрофа для Крыма и мы не можем этого допустить… Премьер или реально думал, что подачу воды по каналу можно как-то отделить — «для гражданских» и «для остальных». Или же попытался притвориться идиотом и все прекрасно понимает. Арахамия, который недавно тоже сморозил о подаче воды в Крым «в обмен на уступки по Донбассу», сидел в студии и молчал, набрав в рот воды. Только есть нюанс: Бутусов пишет, что… в феврале Кабмин через Шмыгаля искал проектные конторы, которые взялись бы за восстановление инфраструктуры для поставок воды из материковой Украины в Крым, — пишет Роман Кулик. Новый премьер Шмыгаль, поставленный Ермаком (как и весь Кабмин), уже на второй день работы предложил слить Крым… Даже не обменять на сотни заключенных украинцев в России и деоккупацию Донбасса, а просто восстановить подачу воды на российские военные базы. Почему бы и нет? Контингент оккупантов составляет уже более 60 тыс. человек. Им должно быть комфортно. Я так понимаю, Ермак со своим старым другом россиянином Козаком расставили исключительно исполнительные объекты на все должности в украинском правительстве. И эти объекты теперь будут просто шпарить по методичке Ермака-Козака… Возможно я ошибаюсь. Но кажется, что власть выбрала позор. Мы теперь министра обороны назначаем в Москве. Премьер-министра назначаем в Москве. Членов правительства согласовываем в Москве. На что это похоже? На первый взгляд, на системный подход: союз президента Зеленского и ОПЗЖ Медведчука выполняет программу новой коалиции. Если Зеленский считает, что украинское общество его в этом поддержит — это глубокое заблуждение, — пишет журналист Петр Шуклинов.

Он еще заявил, что «Крым — это Украина, а оккупант не может нести ответственность за украинцев, которые там живут». Почитал бы хоть Конвенцию о защите гражданского населения во время войны, там определено, на кого возлагается обязанность по обеспечению населения на оккупированной территории. Хуже то, что там и министр иностранных дел назвал возвращение воды в Крым «инструментом деоккупации». Наблюдается генеральная линия, — пишет пользователь Виктор Шендибило. Особенно важно для нового Кабмина полностью поддерживать все желания и решения тех, кто играет Зеленского в своих интересах. Поэтому если надо делать заявления, которые сразу убивают рейтинг премьера, но их хочет слышать переговорщик с Кремлем, то Шмыгаль послушно выполнит пожелание Ермака, сформировавшего этот Кабмин. Вместо отстаивания национальных интересов Кабмином мы теперь будем видеть отстаивание интересов тех, кто юзает Зеленского. Они на это уже согласились, — написал экс-нардеп Борислав Береза. Меня всегда, начиная с 2015 года не покидала мысль, что нас всех начали юзать. Страна показала кукиш и многим это не понравилось и нас начали потихоньку запихивать назад, в стойло, и Зеленский — это очередной этап этого запихивания, окончательный и бесповоротный, — пишет пользователь Фейсбук.