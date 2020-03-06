Коронавирус: в Ужгороде с подозрением госпитализировали женщину, которая вернулась из Италии, фото — Israel Times

https://racurs.ua/n134799-v-ujgorode-s-podozreniem-na-koronavirus-gospitalizirovali-jenschinu-kotoraya-vernulas-iz-italii.html

Ракурс

В Ужгороде 5 марта с подозрением на коронавирус привезли в инфекционную больницу женщину, которая недавно вернулась из Италии.

Женщину привезли с высокой температурой. Как сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА, 2 марта она вернулась из Италии, где была в туристическом туре.

Женщина позвонила в скорую, описала состояние здоровья. Медики приехали на вызов в спецкостюмах и отвезли пациентку в областную инфекционную больницу. Там ей провели вирусологические анализы, гриппа не обнаружили. Чтобы установить точный диагноз, биоматериал для анализов отправили в Киев.

Сейчас состояние пациентки стабильное, повышенной температуры тела нет. Лица, контактировавшие с ней, находятся на домашней обсервации и под контролем эпидемиологов.

Местный журналист Виталий Глагола сообщил в телеграм-канале, в больницу привезли 25-летнюю женщину из Ужгорода.

Тест-систем в Ужгороде нет. Не хочу разводить панику, женщина изолирована, просто будьте осторожны, — написал Глагола.

«Ракурс» сообщал, что пока коронавирус в Украине подозревают у восьми человек, а у жителя Черновцов обнаружили болезнь, вызванную COVID-19. В этом регионе на две недели вчера закрыли учебные заведения. В Киеве также усиливают меры для предотвращения распространения инфекции.