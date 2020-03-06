Коронавирус в Украине: изолирован нардеп от ОПЗЖ, который в феврале встречался с инфицированным французом

Олег Волошин, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n134796-koronavirus-v-ukraine-izolirovali-nardepa-iz-opzj-kotoryy-v-fevrale-vstrechalsya.html

Ракурс

Олега Волошина, народного депутата из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», изолировали, поскольку в конце февраля во время поездки во Францию он встречался с французским коллегой Жаном-Люком Рейтцером, у которого недавно обнаружили коронавирус.

Об этом в своем Фейсбуке сообщила народный депутат из фракции «Европейская солидарность» Виктория Сюмар.

Вмешаться пришлось спикеру и секретарю СНБО. Надеюсь, обсервация будет полной, — отметила политик.

Сам Волошин в комментарии изданию «Страна» сообщил, что уже сдал анализы для тестирования на новый коронавирус SARS-CoV-2. В ближайшее время ожидаются их результаты.

Издание отмечает, что 27 февраля Волошин в своем Фейсбуке опубликовал несколько фотографий с Рейтцером, сделанных в здании Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента Франции). Сейчас соответствующее сообщение скрыто.

Волошин отмечает, что в момент встречи с ним Рейтцер хорошо себя чувствовал.

Я ему желаю скорейшего выздоровления. Сейчас я чувствую себя полностью в норме. Нет ни температуры, ни кашля, ни насморка, — подчеркнул политик.

Напомним, Рейтцер попал в реанимацию из-за проблем с дыханием. Также коронавирус обнаружили у работника парламентского буфета, он находится на домашнем карантине.