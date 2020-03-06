Коронавірус в Україні: ізольовано нардепа від ОПЗЖ, який у лютому зустрічався з інфікованим французом

Олег Волошин, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n134796-koronavirus-v-ukrayini-izoluvaly-nardepa-iz-opzj-yakyy-u-lutomu-zustrichavsya-z-infikovanym.html

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Олега Волошина, народного депутата із фракції «Опозиційна платформа — За життя», ізолювали через те, що наприкінці лютого під час поїздки до Франції він зустрічався з французьким колегою Жаном-Люком Рейтцером, в якого недавно виявили коронавірус.

Про це у своєму Фейсбуці повідомила народний депутат із фракції «Європейська солідарність» Вікторія Сюмар.

Втрутитися довелося спікеру і секретареві РНБО. Сподіваюся, обсервація буде повною, — зазначила політик.

Сам Волошин у коментарі виданню «Страна» повідомив, що вже здав аналізи для тестування на новий коронавірус SARS-CoV-2. Найближчим часом очікуються їхні результати.

Видання зазначає, що 27 лютого Волошин у своєму Фейсбуці опублікував кілька фотографій з Рейтцером, зроблених у будівлі Національної асамблеї (нижньої палати парламенту Франції). Наразі відповідне повідомлення приховане.

Волошин наголошує, що в момент зустрічі з ним Рейтцер добре себе почував.

Я йому бажаю якнайшвидшого одужання. Зараз я відчуваю себе повністю в нормі. Немає ні температури, ні кашлю, ні нежиті, — наголосив політик.

Нагадаємо, Рейтцер потрапив до реанімації через проблеми з диханням. Також коронавірус виявили в працівника парламентського буфету, він перебуває на домашньому карантині.