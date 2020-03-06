Євробачення 2020: ЗМІ припускають, що шоу відбудеться без глядачів, а український шоумен жартує про "конкурс геїв та інвалідів", фото — Spanish News

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Ракурс

Організатори міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2020 розглядають різні сценарії проведення події через стрімке поширення смертельного коронавірусу. У світі вже скасували чимало подій, тому така масштабна подія як Євробачення теж може зазнати змін.

Організатори події розробляють із телерадіомовниками різні сценарії подій, повідомляє Metro.

ЗМІ припускають, що конкурс може відбудеться, але в порожньому залі у прямому ефірі, або ж кожен з представників-вокалістів виступить у своїй країні по відеозв’язку.

У Нідерландах занепокоєні ситуацією із поширенням коронавірусу, оскільки Євробачення може залишитися без туристів. Конкурс має відбутися в Роттердамі наприкінці травня. Під час подібних шоу збираються десятки тисяч людей, тому через масове скупчення людей існує загроза заразитися глядачам, артистам та організаторам.

Тим часом в Україні з приводу Євробачення вибухнув скандал у шоу-бізнесі. Шоумен Володимир Остапчук відзначився неоднозначними жартами під час концерту у Києві гурту KAZKA.

Під час гумористичного виступу Остпачук порадив «не купувати квитків на пісенний конкурс, який все одно виграє російський гурт Little Big». А шоу він назвав «конкурсом геїв, інвалідів та фріків».

Окрім цього, ведучий невдало пожартував і з епідемії коронавірусу. Остапчук порадив усім, хто повернувся з Італії чи Китаю, де зафіксований спалах недуги, насолоджуватись концертом KAZKA, адже він може стати останнім у їхньому житті. А виконавця MELOVIN шоумен назвав «термінатором з катарактою».

Шокованою від новин з цього концерту була відома модель з інвалідністю Олександра Кутас. Вона звернулась до Остапчука за поясненням, але той «не розуміє, чим міг образити людей з інвалідністю».

Модель Кутас внаслідок родової травми з дитинства пересувається на інвалідному кріслі. Це не завадило Олександрі зробити успішну кар'єру моделі у Лондоні.