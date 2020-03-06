Евровидение 2020: СМИ предполагают, что шоу пройдет без зрителей, а украинский шоумен шутит о "конкурсе геев и инвалидов", фото — E-w-e.ru

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Ракурс

Организаторы международного песенного конкурса Евровидение 2020 рассматривают различные сценарии проведения мероприятия из-за стремительного распространения смертельного коронавируса. В мире уже отменили немало событий, поэтому такое масштабное событие как Евровидение тоже может претерпеть изменения.

Организаторы события разрабатывают с телерадиовещателями различные сценарии событий, сообщает Metro. СМИ предполагают, что конкурс может пройти, но в пустом зале в прямом эфире, или же каждый из представителей вокалистов выступит в своей стране по видеосвязи.

В Нидерландах обеспокоены ситуацией с распространением коронавируса, поскольку Евровидение может остаться без туристов. Конкурс должен состояться в Роттердаме в конце мая. Во время подобных шоу собираются десятки тысяч людей, поэтому из-за массового скопления людей существует угроза заразиться зрителям, артистам и организаторам.

Между тем в Украине по поводу Евровидения 2020 разразился скандал в шоу-бизнесе. Шоумен Владимир Остапчук отличился неоднозначными шутками во время концерта в Киеве группы KAZKA.

Во время юмористического выступления Остпачук посоветовал «не покупать билетов на песенный конкурс, который все равно выигрывает российская группа Little Big». А шоу он назвал «конкурсом геев, инвалидов и фриков».

Кроме этого, ведущий неудачно пошутил и об эпидемии коронавируса. Остапчук посоветовал всем, кто вернулся из Италии или Китая, где зафиксирована вспышка болезни, наслаждаться концертом KAZKA, поскольку он может стать последним в их жизни. А исполнителя MELOVIN шоумен назвал «терминатором с катарактой».

Шокированной новостями с этого концерта была известная модель с инвалидностью Александра Кутас. Она обратилась к Остапчуку за объяснением, но тот «не понимает, чем мог обидеть людей с инвалидностью».

Модель Кутас вследствие родовой травмы с детства передвигается на инвалидном кресле. Это не помешало Александре сделать успешную карьеру модели в Лондоне.