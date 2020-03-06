Коронавірус: в Ужгороді з підозрою госпіталізували жінку, яка повернулася з Італії, фото — Israel Times

https://racurs.ua/ua/n134799-v-ujgorodi-z-pidozrou-na-koronavirus-gospitalizuvaly-jinku-yaka-povernulasya-z-italiyi.html

Ракурс

В Ужгороді 5 березня з підозрою на коронавірус привезли до інфекційної лікарні жінку, яка нещодавно повернулася з Італії.

Жінку привезли з високою температурою. Як повідомляє прес-служба Закарпатської ОДА, 2 березня вона повернулася із Італії, де була у туристичному турі.

Жінка зателефонувала до швидкої, описала стан здоров’я. Медики приїхали на виклик у спецкостюмах і відвезли пацієнтку до обласної інфекційної лікарні. Там їй провели вірусологічні аналізи, грипу не виявили. Щоб встановити точний діагноз, біоматеріал для аналізів відправили до Києва.

Наразі стан пацієнтки стабільний, підвищеної температури тіла немає. Особи, що контактували з нею, перебувають на домашній обсервації і під контролем епідеміологів.

Місцевий журналіст Віталій Глагола повідомив у телеграм-каналі, що в лікарню привезли 25-річну жінку з Ужгорода.

Тест-систем в Ужгороді нема. Не хочу розводити паніку, жінка ізольована, просто будьте обережні, — написав Глагола.

«Ракурс» повідомляв, що наразі коронавірус в Україні підозрюють у дев’ятьох осіб, а в мешканця Чернівців виявили хворобу, спричинену COVID-19. У цьому регіоні на два тижні вчора закрили навчальні заклади. У Києві також посилюють заходи для запобігання розповсюдженню інфекції.