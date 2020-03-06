Ольга Василевська-Смаглюк. Фото: Ехо Києва

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Нардеп з фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк вважає, що колишній заступник глави адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов робить дуже багато для відновлення справедливості.

Про це нардеп заявила під час прямого ефіру на телеканалі НАШ.

Василевська-Смаглюк сказала, що вона вдячна Портнову за те, що він робить нинішній владі неоціненну послугу, намагаючись відновити справедливість.

Василевська-Смаглюк додала, що якщо влада сьогодні не знаходить у собі сил займатися відновленням істини і покаранням винних, то вона вдячна Портнову за його роботу в даному напрямку.

Нардеп додала, що Портнов є професійним юристом, який приймав участь у розробці Кримінально-процесуального кодексу України.

Проте, Василевська-Смаглюк вважає, що на сьогоднішній день немає політичної волі, щоб призначити Портнова керівником будь-якого державного органу. Крім того, нардеп вважає, що і сам Портнов не висловлює бажання повертатися на держслужбу.